«Урал» — «Локомотив»: Лантратов дважды отразил пенальти

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В эти минуты проходит матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются екатеринбургский «Урал» и московский «Локомотив». Команды играют на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). «Урал» выигрывает со счётом 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 74-й минуте голкипер «Локомотива» Илья Лантратов дважды отбил пенальти после ударов полузащитника «Урала» Ильи Ишкова. Первый пенальти пришлось перебить, так как защитник гостей Лукас Фассон до удара вбежал в штрафную.

Ранее, на пятой минуте, счёт открыл нападающий «Локомотива» Артём Дзюба. На 12-й минуте защитник «Урала» Силвие Бегич забил ответный мяч. На 53-й минуте нападающий Эрик Бикфалви вывел хозяев вперёд.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 18 очков после 10 матчей. «Урал» находится на восьмой строчке, заработав 15 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (24).