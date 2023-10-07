Семак объяснил, почему включил Адамова, Сергеева и Кассьерру в основной состав «Зенита»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему включил голкипера Дениса Адамова, нападающих Матео Кассьерру и Ивана Сергеева в стартовый состав команды на предстоящий матч с «Сочи», который начнётся сегодня, 7 октября, в 14:00 мск.

«Мы в последнем матче победили, Адамову немножко легче. Саше (Васютину. — Прим. Чемпионата»), несмотря на то что к нему претензий нет, всё, что попало в створ, залетело, поэтому по совокупности факторов мы дали возможность Денису сыграть.

Почему Кассьерра и Сергеев — два нападающих сегодня? Исходя из состава, готовности, в какой форме находятся игроки. Ваня сейчас хорошо выглядит, для Матео сезон удачно складывается, поэтому решили сыграть в два форварда.

На сколько Караваев готов, столько и сыграет. У Мостового проблем нет, но мы дополнительно подстраховались, учитывая, что рецидив травмы. Дали возможность ещё почувствовать уверенность. Он готов, тренируется с нами, ограничений нет.

Газон на «Фиште»? Посмотрим, он одинаковый для нас и для «Сочи», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».