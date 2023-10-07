Лантратов взял 10 из 30 пенальти, по этому показателю он обходит всех из топ-10 лиг Европы

Голкипер московского «Локомотива» Илья Лантратов отразил 10 из 30 пенальти в Российской Премьер-Лиге. Если сравнивать с вратарями из топ-10 европейских лиг с момента дебюта Лантратова в РПЛ в 2020 году, ближайший преследователь по этому показателю – Эдгар Бадия из испанского «Эльче», отразивший семь пенальти. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

В РПЛ задел Лантратова перед другими голкиперами ещё больше. После него в рейтинге находятся Игорь Акинфеев, Егор Бабурин, Иван Ломаев и Сергей Песьяков. Они отразили по четыре пенальти.

Напомним, сегодня, 7 октября, «Локомотив» сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» (2:2). На 74-й минуте полузащитник «Урала» Илья Ишков с двух попыток не смог реализовать пенальти. Оба 11-метровых отразил Лантратов.