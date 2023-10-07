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Ондуа: я родился в Камеруне, вырос и стал футболистом в России. Эти страны в моём сердце

Ондуа: я родился в Камеруне, вырос и стал футболистом в России. Эти страны в моём сердце
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Футболист сборной Камеруна Гаэль Ондуа, имеющий российское гражданство, высказался о предстоящем матче между сборными России и Камеруна.

«Я родился в Камеруне, вырос и стал футболистом в России. Эти две страны в моём сердце. На чемпионате мира в Катаре я играл в бутсах с флагами России и Камеруна. Я всегда мечтал, чтобы Россия и Камерун сыграли друг против друга, моя мечта вот‑вот осуществится. 12 октября две мои страны сыграют друг с другом в Москве. Надеюсь выйти на поле и жду всех», — сказал Ондуа в видеообращении в своём телеграм‑канале.

12 октября сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Камеруна в Москве. Начало игры — в 19:00 мск.

Купить билет на матч России и Камеруна можно с помощью нашего сервиса «Билеты».

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
12 октября 2023, четверг. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Камерун
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