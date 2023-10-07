«Ньюкасл» объявил о продлении контракта с Бруно Гимарайнсом

Английский футбольный клуб «Ньюкасл Юнайтед» официально объявил о подписании нового контракта с полузащитником Бруно Гимарайнсом.

Новое соглашение с футболистом рассчитано до лета 2028 года, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что сумма отступных в контракте Гимарайнса будет составлять около € 115 млн

За всё время выступлений за «Ньюкасл» бразильский полузащитник провёл 67 матчей, забил 11 мячей и отдал восемь результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 70 млн.

Английский клуб приобрёл 25-летнего бразильца в январе 2022 года у французского «Лиона» за € 42 млн. Ранее игрок выступал за бразильский «Атлетико Паранаэнсе».