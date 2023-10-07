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«Может быть, надо было более опытному бить пенальти». Гончаренко — о матче с «Локо»

«Может быть, надо было более опытному бить пенальти». Гончаренко — о матче с «Локо»
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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался о матче 11-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (2:2).

«В концовке игры мы, к сожалению, стали панически отбиваться. Когда у «Локомотива» стало два нападающих, можно было в центре поля иметь преимущество, где‑то контролировать мяч. Наша беда часто в том, что мы теряем мяч тогда, когда этого делать не стоит, — на ведении, приёме, передаче.

Мы плохо играли последние 10 минут и первые 10 минут. По остальному матчу — если ты выходишь один на один, как Юшин, Дмитриев, ещё предпосылок для гола было много… Мы не выжали голы, которые должны были. Растерялся Ишков, мы ему позволили растеряться. Может быть, надо было более опытному бить пенальти, для молодого парня это большая ответственность, хотя на тренировках он уверенно реализует пенальти. Мы расстроены, что не выиграли.

Есть какие‑то более опытные игроки, перед игрой назначаем, во время игры какие‑то варианты были возможны. Все нападающие не забивают пенальти. Форварды самого высокого уровня не реализуют их в игре и в послематчевой серии.

Видел ли его слёзы, как поддержали? Молодому парню легко растеряться. Надеюсь, это опыт на будущее», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

Во втором тайме полузащитник «Урала» Илья Ишков с двух попыток не смог реализовать пенальти.

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