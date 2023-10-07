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Булыкин: если «Локомотив» претендует на медали, то «Урал» нужно обыгрывать точно!

Булыкин: если «Локомотив» претендует на медали, то «Урал» нужно обыгрывать точно!
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Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от матча 11-го тура РПЛ между железнодорожниками и екатеринбургским «Уралом». Команды сыграли вничью — 2:2.

«Нужно похвалить «Локомотив» за этот матч. Команда проявила железный характер и стойкость. «Урал» сейчас в полном порядке, всем доставляют множество проблем, особенно дома. Было понятно, что лёгкой прогулки точно не будет. «Локомотиву» уже который раз везёт в концовках матчей. Третий раз вырывается ничья на самой последней минуте. Это дорого стоит и много говорит. Команда бьётся до самого конца! Конечно же, если «Локо» претендует на медали, «Урал» нужно обыгрывать точно!

Но сегодня была тяжелейшая выездная игра, ещё и пенальти по ходу матча. Думаю, что ничьей нужно быть вполне довольными. Пока сложно сказать, на что может претендовать «Локомотив» в этом сезоне. Слишком большая плотность в турнирной таблице. Два-три очка уже могут поменять пять мест. Многое ещё поменяется по несколько раз. Какие-то прогнозы можно будет давать только зимой», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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