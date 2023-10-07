Галактионов — об отражённых пенальти Лантратова: это тот уровень, который нужно держать

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал матч 11-го тура РПЛ с «Уралом» (2:2).

«В первом тайме команда показывала неплохое качество игры, создавали моменты, но по результату мы, конечно же, приобрели очко. Опять инициативу после перерыва отдали и прозевали момент, который привёл ко второму голу «Урала». Удалось усилить игру команды заменами, сделали результат. Команда — молодцы.

С чем была связана замена Миранчука? Планировали усилить игру в атаке, чтобы увеличить давление на оборону соперника. Посчитали нужным, что Глушенков должен выйти после перерыва.

Отражённые пенальти Лантратова? Илюха — молодец. Он не в первый раз выручает команду. Это тот уровень, который нужно держать, и Илья подтверждает его, выручая команду. Он дал команде определённый посыл, что нужно сражаться до конца, не сдаваться и вырывать матч в концовке», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».