Г. Иванов: наши игроки должны были сменить Ишкова после того, как тот не забил первый раз

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов считает, что нужно было сменить 18-летнего полузащитника клуба Илью Ишкова после того, как тот не реализовал первый пенальти в ворота московского «Локомотива».

«Наши футболисты сами должны были взять инициативу в свои руки и сменить бьющего после того, как Ишков не забил первый раз. Но, конечно, все ребята поддержали парня», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 7 октября, «Локомотив» сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» (2:2). На 74-й минуте полузащитник «Урала» Илья Ишков с двух попыток не смог реализовать пенальти. Оба 11-метровых отразил голкипер железнодорожников Илья Лантратов.

В текущем сезоне РПЛ Ишков провёл 10 матчей и не отметился результативными действиями.