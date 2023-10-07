Экс-игрок «Динамо» Дьяков: мне нравится сам подход Лички, его желание играть в атаку

Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался о главном тренере бело-голубых Марцеле Личке.

«Кто лучший тренер России? Сложно сказать, кто у нас «супертренер». Мне нравилось, как Личка работал в «Оренбурге». Сейчас не совсем всё получается в «Динамо», но надо время. Он прививает атакующий футбол.

Личка — лучший тренер чемпионата России? Нет. Я не могу сказать, что Личка. Тогда «Динамо» должно было идти на первом месте. Пока у него не всё получается, но мне нравится сам подход Лички, его желание играть в атаку, а не играть от обороны. Мне его работа и его подход в «Динамо» нравится», — приводит слова Дьякова «РБ Спорт».

После десяти сыгранных туров команда Марцела Лички идёт на седьмом месте в МИР РПЛ с 16 очками. Единоличным лидером является «Краснодар», у которого 24 очка.