Московское «Динамо» присоединилось к акции «Розовый октябрь», которая посвящена Международному месяцу осведомлённости о раке молочной железы. Об этом сообщает телеграм-канал клуба.

«Рак груди — самое распространённое онкозаболевание в мире среди женщин, а успешность лечения зависит от того, насколько быстро диагностируется болезнь.

Чтобы обратить внимание на важность заботы о женском здоровье, мы запускаем лимитированную коллекцию розовых свитеров. Половину вырученных средств клуб отправит в благотворительный фонд «Дальше», который профильно занимается проблемами рака молочной железы.

Предзаказ на розовые свитеры доступен на официальном сайте клуба. Заболеть — не страшно. Страшно об этом не узнать», — говорится в заявлении.