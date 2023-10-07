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«Динамо» присоединилось к акции «Розовый октябрь»

«Динамо» присоединилось к акции «Розовый октябрь»
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Московское «Динамо» присоединилось к акции «Розовый октябрь», которая посвящена Международному месяцу осведомлённости о раке молочной железы. Об этом сообщает телеграм-канал клуба.

«Рак груди — самое распространённое онкозаболевание в мире среди женщин, а успешность лечения зависит от того, насколько быстро диагностируется болезнь.

Чтобы обратить внимание на важность заботы о женском здоровье, мы запускаем лимитированную коллекцию розовых свитеров. Половину вырученных средств клуб отправит в благотворительный фонд «Дальше», который профильно занимается проблемами рака молочной железы.

Предзаказ на розовые свитеры доступен на официальном сайте клуба. Заболеть — не страшно. Страшно об этом не узнать», — говорится в заявлении.

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