Илья Лантратов прокомментировал два отбитых пенальти в матче с «Уралом»

Голкипер «Локомотива» Илья Лантратов высказался о двух отбитых пенальти в матче 11‑го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом». Встреча в Екатеринбурге завершилась вничью — 2:2.

«Что делаю, чтобы брать пенальти? Иногда везёт, иногда — нет. Сегодня удача была на моей стороне. Я никак не тренирую этот момент, просто везение. Я выбрал угол и пытался стоять до конца.

С каким настроением еду в сборную? С замечательным. Если бы выиграли, было бы ещё лучше. Но тем не менее я рад, что у команды есть характер и мы не в первый раз переламываем ситуацию», — приводит слова Лантратова «Матч ТВ».

Во втором тайме полузащитник «Урала» Илья Ишков дважды не смог реализовать 11-метровый удар. Пенальти был назначен на 71‑й минуте за игру рукой игрока «Локомотива» Наира Тикнизяна, его пришлось перебить, так как защитник железнодорожников Лукас Фассон вбежал в штрафную до удара.