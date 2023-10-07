Червиченко: все крепко взялись за бедолагу Абаскаля. Но ещё месяц назад все верещали

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал критику в адрес главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Я смотрю все так крепко взялись за этого бедолагу Абаскаля. Мне уже его даже жалко. Все говорят о его будущем. Ещё месяц назад все верещали — когда было пять побед на старте и была интересная игра. Сейчас всё забуксовало.

С другой стороны — проигрывает не Абаскаль, а игроки. Кто виноват, что Бонгонда шикарно начал, а сейчас практически не угрожает воротам? Выходит тот же Зобнин и таскает мёртвого по полю… Не Абаскаль же постоянно проваливается на позиции Дуарте, откуда прилетает гол. Конечно, Абаскаль виноват, что ставит Дуарте. Но не в том, что игрок не может справиться с выпадами нападающих… Я бы не стал вешать всех собак на Абаскаля.

Второе: от того, какие кандидатуры обсуждаются в прессе и какая самая ожидаемая кандидатура — моё мнение, что лучше точно не будет. Повторится всё как обычно. Первые полгода нравится или не нравится в Спартаке». Вторые полгода — это наше всё, это звезда! Затем идёт этап, где стало попахивать тухлым. И наконец четвёртый этап — гоните этого гниду, он всё просрал.

У тренера, приходящего в «Спартак» в последние 15-20 лет, стабильно двухлетний ресурс или отрезок, который может позволить себе пробыть. Мне некоторые корреспонденты звонят и говорят про Ивича и Карпина… Такое впечатление, что они как будто мечтают в «Спартаке» оказаться. Это не тот «Спартак», в котором тренеры хотели бы оказаться. Сейчас «Спартак» с нестабильным внутренним администрированием. Зачем людям подрываться с хороших мест, где их уважают и любят, где они показывают хороший результат и раскрывают молодых талантов? Если тебя позвали в «Спартак», значит, ты всё бросаешь, за исключением «Баварии» и «Барселоны», и несёшься туда чуть ли не с чемоданами пешком… Странный подход», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.