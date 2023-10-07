Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глушаков: давно говорил, что лидера в «Спартаке» нет. Кроме, быть может, Промеса

Глушаков: давно говорил, что лидера в «Спартаке» нет. Кроме, быть может, Промеса
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал о взаимоотношениях с форвардом красно-белых Квинси Промесом.

«Я давно говорил, что лидера в «Спартаке» нет. Кроме, быть может, Промеса. Но он легионер. Должен быть и россиянин такой же. Один настраивает одних, другой — других. Я рад, что Квинси в своё время был моим помощником в «Спартаке», у нас с ним было полное взаимопонимание как на футбольном поле, так и в жизни.

Общаюсь ли с Промесом? На бровке недавно виделись. Могу ему в любой момент позвонить, но смысл? Человек готовится к играм, у него свои заботы», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

В матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграет с ЦСКА. Встреча состоится в воскресенье, 8 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало игры — в 19:00 мск.

Купить билет на дерби «Спартак» – ЦСКА можно с помощью нашего сервиса «Билеты».

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Глушаков: «Спартак» качает туда‑сюда. Видно, что команда психологически подавлена
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android