Глушаков: давно говорил, что лидера в «Спартаке» нет. Кроме, быть может, Промеса

Бывший игрок московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал о взаимоотношениях с форвардом красно-белых Квинси Промесом.

«Я давно говорил, что лидера в «Спартаке» нет. Кроме, быть может, Промеса. Но он легионер. Должен быть и россиянин такой же. Один настраивает одних, другой — других. Я рад, что Квинси в своё время был моим помощником в «Спартаке», у нас с ним было полное взаимопонимание как на футбольном поле, так и в жизни.

Общаюсь ли с Промесом? На бровке недавно виделись. Могу ему в любой момент позвонить, но смысл? Человек готовится к играм, у него свои заботы», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

В матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграет с ЦСКА. Встреча состоится в воскресенье, 8 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало игры — в 19:00 мск.

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