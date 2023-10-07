Игрок «Урала» Сиссе: никогда не видел, чтобы не забивали два пенальти подряд

Полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе прокомментировал ничью в матче 11-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:2).

«В моей карьере, наверное, такое впервые: никогда не видел, чтобы не забивали два пенальти подряд. Но, безусловно, вся команда поддержала Илью. Он ещё совсем молодой игрок, он должен учиться, много работать, пахать. И рано или поздно успех придёт. Не думаю, что это какой‑то переломный момент в карьере. Уверен, что Ишков точно не сломается, он будет сильным, а мы его все вместе поддержим.

Нельзя забывать, что «Локомотив» — топовая московская команда, занимающая место в верхней части таблицы. Так что одно очко сегодня — это тоже хорошо для нас, несмотря на сценарий матча», — приводит слова Сиссе «Матч ТВ».

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 19 очков после 11 матчей. «Урал» находится на пятой строчке, заработав 16 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (24).