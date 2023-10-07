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«Жирона» обыграла «Кадис» в гостях и возглавила турнирную таблицу Ла Лиги

Завершился матч 9-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Кадис» принимал «Жирону». Игра проходила на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе и закончилась в пользу гостей со счётом 1:0.

Чемпионат проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На десятой минуте встречи красную карточку получил нападающий «Кадиса» Дарвин Мачис, оставив свою команду в меньшинстве.

На 59-й минуте с передачи Яна Коуту победный гол «Жироны» забил полузащитник Алеш Гарсия.

Таким образом, после девяти туров испанской Ла Лиги «Жирона» набрала 22 очка и на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице. В свою очередь, «Кадис» после аналогичного количества игр набрал девять очков и располагается на 12-й строчке.

По итогам 9-го тура «Жирона» может лишиться первого места в чемпионате, поскольку мадридскому «Реалу» (21 очко) и каталонской «Барселоне» (20 очков) ещё предстоит сыграть свои матчи.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.