Баженов: матч «Спартак» — ЦСКА стоит отдельно от всего чемпионата

Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов рассказал об особенностях дерби с ЦСКА.

«Это особенный матч, который остаётся в памяти у тебя навсегда. Более принципиального соперника для меня не было, наверное, и не будет. Здесь в совокупности большая ответственность, понимание того, что все смотрят именно этот матч, вся страна, кто любит футбол. Даже те, кто не любит футбол, вот сейчас, например, в преддверии дерби, очень много людей попросили билеты, которые в жизни не были на стадионе. Поэтому это больше, чем матч. Важный день вообще в истории футбола. Вот такие вещи, без пафоса, реально.

В моём понимании «Спартак» – ЦСКА – это дерби настоящее. Матчи с «Зенитом» тоже уже можно назвать дерби. Они по накалу тоже одни из важнейших матчей, но в моём понимании не добирают тех «очков», когда ты играешь против ЦСКА.

Я вообще люблю говорить, что эти матчи вообще все разные. Ты должен говорить, что ЦСКА в плохой форме или «Спартак» в плохой форме подходит к этому матчу, что есть какая-то серия неудачных игр. Но именно этот матч вообще отдельный, здесь история про какие-то внутренние резервы. Этот матч стоит отдельно от всего чемпионата. Я надеюсь, ребята это чётко понимают. Это очень важный эмоциональный трамплин, может быть, для дальнейших успехов. Поэтому, возвращаясь к вопросу, отдельно каждый матч нужно разбирать. Мне кажется, это всё равно с чистого листа всё», – приводит слова Баженова Metaratings.

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Матч «Спартак» – ЦСКА состоится в Москве на «Открытие Банк Арене» 8 октября. Главный арбитр встречи Кирилл Левников даст стартовый свисток в 19:00 мск.