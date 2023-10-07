Шамар Николсон: ЦСКА падёт в дерби со «Спартаком»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон, выступающий за французский «Клермон» на правах аренды, высказался о предстоящем матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сразятся с ЦСКА. Игра состоится на «Открытие Банк Арене» в воскресенье, 8 октября. Начало встречи — в 19:00 мск.

«Спартак» – мой клуб и всегда им будет, а ЦСКА завтра падёт в дерби. Я всегда думаю о своих бывших партнёрах по команде и о друзьях из «Спартака». Я скучаю по фанатам команды, которые всегда меня очень поддерживали», – приводит слова Николсона Metaratings.ru.

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Напомним, Николсон стал игроком «Спартака» в январе 2022 года. Он провёл за московский клуб 43 матча во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и четырьмя результативными передачами.

На данный момент «Спартак» и ЦСКА являются соседями по турнирной таблице чемпионата России. Обе московские команды набрали по 16 очков.