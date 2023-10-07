Выиграй билеты на матч сборных России и Камеруна! Розыгрыш — в «Телеграме»

Время очередного розыгрыша!

«Чемпионат» вместе с Российской-Премьер Лигой разыгрывает 12 билетов на товарищеский матч сборных России и Камеруна, который пройдёт в четверг, 12 октября, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

Условия элементарные:

— Подписывайтесь на канал Российской Премьер-Лиги;

— Подписывайтесь на «Чемпионат»;

— Жмите кнопку под постом;

Во вторник, 10 октября, мы подведём итоги: рандомайзер выберет шесть счастливчиков, каждый из которых получит по два билета.

Ну а чтобы максимально кайфануть от матча и ничего не пропустить, ищите всю информацию на специальном сайте.

Всем удачи!