Энрике — о Мбаппе: он не Супермен. Не всё бывает белым или чёрным, всегда есть оттенки

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поддержал форварда своей команды Килиана Мбаппе на фоне неудачных индивидуальных показателей в последних матчах. 24-летний француз не отметился ни одним результативным действием в матчах с «Марселем» (4:0), «Клермоном» (0:0) и «Ньюкаслом» (1:4).

«Недавно меня спросили, зависим ли мы от Килиана, потому что он забил семь или восемь голов. Теперь меня спрашивают, что должен делать Килиан, так как он не забивал в последних матчах… Мы должны относиться к этому с пониманием. Он готов на все 100% — это факт. У футболистов бывает разная форма в течение всего сезона.

Он не является ни Суперменом, когда забивает восемь голов, ни средним игроком, когда не забивает. Не всё в этом мире бывает белым или чёрным, всегда есть оттенки. Килиан – важный и системообразующий игрок для нас. Моя цель как тренера – подчеркнуть его сильные стороны и замаскировать его недостатки», – приводит слова Энрике RMC Sport.