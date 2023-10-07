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Источник: Флорентино Перес заразился коронавирусом

Источник: Флорентино Перес заразился коронавирусом
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76-летний президент «Реала» Мадрид Флорентино Перес заразился коронавирусом и поэтому не будет присутствовать на матче своей команды с «Осасуной». Матч начался в 17:15 мск, и «сливочные» выигрывают со счётом 1:0.

«Президент «Реала» не будет присутствовать на матче своей команды с «Осасуной» из-за болезни», — написал журналист Хосе Луис Санчес в «Твиттере».

Перес заразился коронавирусом во второй раз. В феврале 2021 года болезнь у него протекала бессимптомно.

Испания - Примера . 9-й тур
07 октября 2023, суббота. 17:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
2-й тайм
4 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Беллингем – 9'     2:0 Беллингем – 54'     3:0 Винисиус Жуниор – 65'     4:0 Хоселу – 70'    

На девятой минуте игры Модрич с правого фланга выполнил отличную разрезающую передачу в штрафную на Карвахаля, тот пяткой в касание покатил назад и влево, на Беллингема, который обработал мяч и отличным ударом уложил мяч под правую штангу.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

До начала матча «Реал» занимал второе место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда набрала 21 очко за восемь матчей. «Осасуна» находится на девятой строчке, заработав 10 очков.

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