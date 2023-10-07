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«Интер» потерял очки, сыграв вничью с «Болоньей» со счётом 2:2

«Интер» потерял очки, сыграв вничью с «Болоньей» со счётом 2:2
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Завершился матч 8-го тура чемпионата Италии, в котором миланский «Интер» принимал «Болонью». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и закончилась вничью со счётом 2:2.

Чемпионат проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия - Серия А . 8-й тур
07 октября 2023, суббота. 16:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 2
Болонья
Болонья
1:0 Ачерби – 11'     2:0 Мартинес – 13'     2:1 Орсолини – 19'     2:2 Зиркзее – 52'    

На 11-й минуте встречи счёт в матче открыл защитник хозяев Франческо Ачерби. На 13-й минуте преимущество «Интера» удвоил нападающий Лаутаро Мартинес. На 19-й минуте нападающий «Болоньи» Риккардо Орсолини сократил отставание своей команды, забив гол с пенальти.

На 52-й минуте игры с передачи Льюиса Фергюсона гол забил нападающий гостей Джошуа Зиркзее, установив окончательный счёт в матче — 2:2.

Таким образом, после восьми туров итальянской Серии А «Интер» набрал 19 очков и на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице. В свою очередь, «Болонья» после аналогичного количества игр набрала 11 очков и располагается на восьмой строчке.

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