«Краснодар» — «Ростов»: стартовые составы на южное дерби

В матче 11-го тура МИР Российской Премьер-Лиги встретятся «Краснодар» и «Ростов». Команды будут играть на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы:

«Краснодар»: Сафонов, Волков, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кади, Кордоба

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Вахания, Мелёхин, Ионов, Миронов, Уткин, Глебов, Мохеби, Голенков.

В прошлом сезоне чемпионата России в матче первого круга «Ростов» обыграл «Краснодар» со счётом 3:2, а во втором круге команда Валерия Карпина проиграла — 0:3. Также соперники встречались в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, где в серии пенальти победил «Краснодар» (1:1, 5:3 по пенальти).

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 24 очка.