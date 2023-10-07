Дмитрий Черышев: команду Пике «Андорра» выгнали из страны? У моего клуба проблем нет

Главный тренер андоррской «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев прокомментировал ситуацию, возникшую с футбольным клубом «Андорра», которому со следующего сезона могут запретить играть на домашнем стадионе.

«В Андорре нет ни одного нормального спортивного сооружения для соревнований? В смысле нет? Клуб Пике тренируется на полях — у них два поля, которые они арендуют. Национальное и коммунальное — оба натуральные. «Андорра» тренируется и играет на этих полях. А вот со следующего года их могут подвинуть — такое есть. Но это не значит, что уже выгнали.

Им надо разговаривать, решать вопрос. В «Андорру» действительно вкладывали деньги. Мы играли на одном из полей в еврокубках, и оно просто прекрасное. Они проделали огромную работу. Не знаю, почему сейчас государство принимает такое решение.

Нет ли у нас такой проблемы? А мы на других полях играем, к нам это вообще не относится. Мы играли на Центральном поле только в еврокубках против «АЗ» и финал Кубка страны. Два раза тренировались там, где играет «Андорра», и провели две игры. А так, в лиге мы играем совершенно на других полях», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.