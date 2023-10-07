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«Боруссия» Дортмунд добыла волевую победу в игре с берлинским «Унионом»

«Боруссия» Дортмунд добыла волевую победу в игре с берлинским «Унионом»
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Завершился матч 7-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и берлинский «Унион». Команды играли на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Патриком Иттрихом. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Боруссия» добыла волевую победу — 4:2.

«Шмели» вышли вперёд уже на седьмой минуте благодаря голу нападающего Никласа Фюллькруга. Однако ещё до перерыва «Унион» смог повести в счёте — отличились Робин Госенс и Леонардо Бонуччи с пенальти.

Однако во втором тайме «шмели» сумели перевернуть ход матча в свою пользу. На 49-й минуте защитник Нико Шлоттербек сравнял счёт. Спустя пять минут «Боруссия» снова повела благодаря голу Юлиана Брандта. Точку в матче поставил Юлиан Рюэрсон, забивший на 71-й минуте.

В текущем чемпионате «Боруссия» идёт на второй строчке в турнирной таблице, набрав 17 очков после семи туров. «Унион» располагается на 13-м месте, имея в активе шесть очков.

Германия - Бундеслига . 7-й тур
07 октября 2023, суббота. 16:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
4 : 2
Унион
Берлин
1:0 Фюллькруг – 7'     1:1 Госенс – 9'     1:2 Бонуччи – 31'     2:2 Шлоттербек – 49'     3:2 Брандт – 54'     4:2 Рюэрсон – 71'    
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