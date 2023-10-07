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Орлов: «Краснодар» — претендент номер один на чемпионство. Команда играет с самоотдачей

Орлов: «Краснодар» — претендент номер один на чемпионство. Команда играет с самоотдачей
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Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, кто на данный момент является главным претендентом на чемпионство в РПЛ, выделив «Краснодар».

«Ивич фундаментально подходит к работе. У «Краснодара» хороший состав — Черников, Сперцян и остальные. Олусегун выходит на замену и бежит быстрее всех. Это джокер в кармане Ивича. «Краснодар» играет с самоотдачей, в охотку. Пока это претендент номер один на чемпионство», — приводит слова Орлова Sport24.

После 10 туров МИР Российской Премьер-Лиги «Краснодар» имеет 24 набранных очка и возглавляет турнирную таблицу. Главными преследователями южан являются «Крылья Советов» (21), «Зенит» (20) и «Локомотив» (19).

Сегодня, 7 октября, матче 11-го тура МИР Российской Премьер-Лиги встретятся «Краснодар» и «Ростов». Команды будут играть на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
07 октября 2023, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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