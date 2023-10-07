Вратарь «Зенита» Адамов назвал Сочи значимым для себя городом

Вратарь «Зенита» Денис Адамов высказался о матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором его команда на выезде одолела «Сочи» (2:0).

«Так совпало, что первая игра в РПЛ за «Зенит» и сразу с бывшим клубом. Для меня и моей семьи Сочи — значимый город. Рад, что так вышло, выиграть и ещё сыграть «на ноль».

Как смотрелась игра из ворот? Были подходы, во втором тайме работы прибавилось, но мы справились и продолжаем дальше в том же духе.

Думаю, чтобы стать номером один в «Зените», нужно показывать всё своей игрой и помогать команде», — сказал Адамов в эфире «Матч ТВ».

После матча 11-го тура «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. Ранее сообщалось, что руководство «Сочи» не рассматривает вариант с увольнением главного тренера Александра Точилина.