Кассьерра: «Зенит» больше не может позволить себе терять очки в РПЛ

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался после победы в матче МИР РПЛ с «Сочи» (2:0), заявив, что питерский клуб больше не должен позволять себе терять очки.

«Самое главное, что мы сегодня победили, приехали в Сочи после двух поражений в чемпионате подряд от «Локомотива» и «Оренбурга», нельзя такого допускать. Поэтому было очень важно сегодня набрать три очка. Очень рад, что удалось ещё один гол в копилку положить, но большого значения этому не придаю, важно помогать команде побеждать. Мы знаем, что не должны позволять себе больше терять очки, хотим одержать как можно больше побед в предстоящих матчах до зимней паузы, чтобы максимально приблизиться к тому месту в таблице, на котором всегда хотим быть, а это первое», — приводит слова Кассьерры ТАСС.

Кассьерра лидирует в списке лучших бомбардиров РПЛ, в его активе девять забитых мячей. «Зенит» после 11 туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.