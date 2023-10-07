Беллингем забил 10 голов в 10 стартовых играх за «Реал»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем оформил дубль в игре 9-го тура Ла Лиги с «Осасуной» (4:0). Таким образом, англичанин сумел забить 10 голов в 10 стартовых матчах за «сливочных».

Беллингем открыл счёт на девятой минуте матча с «Осасуной». Второй мяч полузащитник забил на 54-й минуте. Также голами в составе мадридцев отметились Винисиус Жуниор и Хоселу.

У 20-летнего англичанина десять забитых мячей и три результативные передачи в десяти матчах за «Реал» в этом сезоне во всех турнирах. Это лучший результат среди полузащитников и защитников из топ-5 европейских лиг в нынешнем сезоне.

Напомним, Беллингем перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в минувшее трансферное окно за € 103 млн. В текущем сезоне английский хавбек провёл девять матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 120 млн.