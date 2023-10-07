«Реал» выиграл восемь из девяти матчей в Ла Лиге. Последние три — с общим счётом 9:0

«Реал» в родных стенах разгромил «Осасуну» в матче 9-го тура Ла Лиги — 4:0. Таким образом, мадридская команда одержала победу в восьми из девяти матчей чемпионата Испании текущего сезона. Последние три встречи в этом турнире «сливочные» выиграли с общим счётом 9:0.

За девять туров Ла Лиги мадридцы обыгрывали такие команды, как «Атлетик» (2:0), «Альмерию» (3:1), «Сельту» (1:0), «Хетафе» (2:1), «Реал Сосьедад» (2:1), «Лас-Пальмас» (2:0) и «Жирону» (3:0). Единственное поражение подопечные Карло Анчелотти потерпели в дерби с «Атлетико» (1:3).

Свой следующий матч «Реал» проведёт в воскресенье, 22 октября. Команда Анчелотти встретится на выезде с «Севильей» в рамках чемпионата Испании. Начало игры — в 19:30 мск.

Напомним, в прошлом сезоне «Реал» занял второе место в Ла Лиге, отстав от «Барселоны» на 10 очков. В Лиге чемпионов мадридцы на стадии 1/2 финала уступили по сумме двух встреч будущему чемпиону турнира — «Манчестер Сити» (5:1).