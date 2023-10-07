Борис Ротенберг оценил шансы «Сочи» остаться в РПЛ

Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг выразил уверенность в том, что команда останется в МИР Российской Премьер-Лиге по итогам сезона.

«На сто процентов уверен, что «Сочи» останется в РПЛ», — приводит слова Ротенберга «РИА Новости».

Ротенберг стал владельцем сочинского клуба летом 2018 года и за один год вывел команду из Мелбет Первой Лиги в РПЛ.

7 октября «Сочи» потерпел поражение в чемпионате России, уступив дома петербургскому «Зениту со счётом 0:2. Забитыми мячами отметились полузащитник Клаудиньо и нападающий Матео Кассьерра, который является бывшим игроком сочинской команды.

Южане с шестью очками замыкают турнирную таблицу РПЛ. Единоличным лидером российского чемпионата является «Краснодар», у которого 24 очка.