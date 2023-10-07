«Краснодар» — «Ростов»: Глебов вывел гостей вперёд

В матче 11-го тура МИР Российской Премьер-Лиги встречаются «Краснодар» и «Ростов». Команды играют на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 23-й минуте произошла ошибка Сафонова, который отдал пас налево точно на ногу Ионову, Алексей навесил в штрафную на Голенкова, Черников сыграл на перехвате, но от него мяч отлетел точно на ногу Глебову, который подработал его и вторым касанием прошил голкипера «быков».
В прошлом сезоне чемпионата России в матче первого круга «Ростов» обыграл «Краснодар» со счётом 3:2, а во втором круге команда Валерия Карпина проиграла — 0:3. Также соперники встречались в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, где в серии пенальти победил «Краснодар» (1:1, 5:3 по пенальти).
«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 24 очка.
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