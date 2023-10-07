Павлюченко: если «Спартак» не обыграет ЦСКА, будет полная катастрофа

Бывший игрок «Спартака» Роман Павлюченко высказался о предстоящем дерби «Спартак» — ЦСКА.

«Ожидания от дерби «Спартака» и ЦСКА? После того как «Спартак» проиграл две последние игры 0:4 и 0:3, хотелось бы, чтобы сыграли «на ноль». Я думаю, что ребята понимают, что это всё-таки дерби. Ещё когда я играл, болельщики всегда говорили, что простят всё, но не поражение от ЦСКА. Сейчас после двух неудачных матчей с «Крыльями Советов» и «Динамо» надо как-то реабилитироваться. Все взрослые мужики — поймут. Думаю, «Спартак» сможет обыграть ЦСКА и все эти поражения свести к нулю. Вариантов, кроме победы, у них не остаётся. Если «Спартак» не обыграет ЦСКА, будет полная катастрофа.

Также лично мне хочется, чтобы Джикия играл в старте. В игре с «Динамо» после 0:3 он, конечно, не очень понравился. Решение за тренерским штабом, но мне кажется правильным, если бы Джикия вышел с первых минут», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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