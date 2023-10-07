Игнашевич: «Балтика» заслужила победу над «Оренбургом». Не разочаровал ни один отрезок

Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич подвёл итоги победного матча 11-го тура, в котором его команда в родных стенах была сильнее «Оренбурга» — 1:0.

«Можно сказать, что наши ребята заслужили эту победу своей игрой. Когда ты ведёшь в счёте, хочется больше времени проводить на чужой половине поля, но что имеем, то имеем.

Не разочаровал ни один отрезок сегодняшнего матча. Была пара эпизодов, когда соперник наносил удары с линии штрафной, в 16-17 метрах от ворот, но это всё, что мы им позволили. Был удар из‑за пределов штрафной в штангу, но оборона сыграла достаточно надёжно», — сказал Игнашевич в эфире «Матч ТВ».

После 11 сыгранных туров «Балтика» набрала десять очков и расположилась на 12-м месте в турнирной таблице. В активе «Оренбурга» 11 очков, и команда идёт на 11-м месте.