Винисиус — о Беллингеме: он был рождён для того, чтобы играть за «Реал» Мадрид

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор поделился мнением о полузащитнике «сливочных» Джуде Беллингеме, который в минувшем матче Ла Лиги с «Осасуной» (4:0) оформил дубль.

«Он невероятен. Он был рождён для того, чтобы играть за «Реал» Мадрид и ознаменовать эпоху в величайшей команде мира. Надеюсь, наша с ним связь на футбольном поле сохранится на многие годы. Я очень рад играть с ним», — приводит слова Винисиуса Marca.

Напомним, «Реал» обыграл «Осасуну» в матче 9-го тура Ла Лиги. После девяти туров испанского чемпионата «сливочные» набрали 24 очка и на текущий момент находятся на первом месте в турнирной таблице. В следующем туре Ла Лиги команда Анчелотти сыграет с «Севильей» в гостях.

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