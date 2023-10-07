Защитник «Балтики» Остойич назвал матч РПЛ с «Оренбургом» «игрой за шесть очков»

Футболист калининградской «Балтики» Иван Остойич высказался о матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:0). Защитник подчеркнул важность победы для своей команды. Напомним, Остойича признали лучшим игроком матча.

«Я доволен тем, как мы сыграли. Играли фактически за шесть очков, но всё получилось. Поздравляю всю команду с победой. Сейчас сильные эмоции, нужно посмотреть матч ещё раз, чтобы понять, в каких моментах было сложно.

Во втором тайме концентрировались на обороне, хотели сыграть на контратаках и забить ещё один мяч, но не получилось. Главное — выиграли», — сказал Остойич в эфире «Матч ТВ».

После 11 сыгранных туров «Балтика» набрала десять очков и расположилась на 12-м месте в турнирной таблице. В активе «Оренбурга» 11 очков, и команда идёт на 11-м месте.

Ранее итоги победного для «Балтики» матча подвёл главный тренер калининградского клуба Сергей Игнашевич.