«Челси» на выезде разгромил «Бёрнли» в матче 8-го тура АПЛ

Завершился матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Бёрнли» и «Челси». Команды играли на стадионе «Тёрф Мур» в Бернли (Англия). Игру обслуживала бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. «Челси» разгромил своего соперника — 4:1.
Счёт в матче открыли хозяева — на 15-й минуте отличился вингер «Бёрнли» Вильсон Одобер. Однако ещё до перерыва лондонцы восстановили равенство благодаря автоголу защитника Амина Аль-Дахиля.
На 50-й минуте «аристократы» впервые повели — голом отметился Коул Палмер, реализовавший пенальти. На протяжении следующих 25 минут футболисты «Челси» сумели забить ещё дважды. Отличились Рахим Стерлинг и Николас Джексон. В итоге — уверенная победа «синих» со счётом 4:1.
В текущем чемпионате «Челси» идёт на 10-й строчке в турнирной таблице, набрав 11 очков после восьми туров. «Бёрнли» располагается на 18-м месте, имея в активе четыре очка.
- 7 октября 2023
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