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«Челси» на выезде разгромил «Бёрнли» в матче 8-го тура АПЛ

«Челси» на выезде разгромил «Бёрнли» в матче 8-го тура АПЛ
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Завершился матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Бёрнли» и «Челси». Команды играли на стадионе «Тёрф Мур» в Бернли (Англия). Игру обслуживала бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. «Челси» разгромил своего соперника — 4:1.

Счёт в матче открыли хозяева — на 15-й минуте отличился вингер «Бёрнли» Вильсон Одобер. Однако ещё до перерыва лондонцы восстановили равенство благодаря автоголу защитника Амина Аль-Дахиля.

На 50-й минуте «аристократы» впервые повели — голом отметился Коул Палмер, реализовавший пенальти. На протяжении следующих 25 минут футболисты «Челси» сумели забить ещё дважды. Отличились Рахим Стерлинг и Николас Джексон. В итоге — уверенная победа «синих» со счётом 4:1.

В текущем чемпионате «Челси» идёт на 10-й строчке в турнирной таблице, набрав 11 очков после восьми туров. «Бёрнли» располагается на 18-м месте, имея в активе четыре очка.

Англия - Премьер-лига . 8-й тур
07 октября 2023, суббота. 17:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
1 : 4
Челси
Лондон
1:0 Одобер – 15'     1:1 Аль-Дахиль – 42'     1:2 Палмер – 50'     1:3 Стерлинг – 65'     1:4 Джексон – 74'    
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