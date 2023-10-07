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«Реал» Мадрид уволит тренера молодёжной команды за слова благодарности в адрес «Барселоны»

«Реал» Мадрид уволит тренера молодёжной команды за слова благодарности в адрес «Барселоны»
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Руководство мадридского «Реала» намеревается уволить помощника главного тренера команды U17 Адриа Диаса за то, что он опубликовал в социальных сетях благодарственное письмо, адресованное «Барселоне», в системе которой он работал на протяжении четырёх лет. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, Диас удалил это письмо перед тем, как приступить к работе в мадридском клубе, однако у некоторых пользователей остались сохранёнными скриншоты этого послания. В своём благодарственном письме испанский специалист писал о том, что «Барселона» является командой его мечты, а также клубом всей жизни.

Однако подчёркивается, что увольнение Диаса на самом деле может быть связано не с постом в социальных сетях, а с тем, что он получил более выгодное предложение от «Леганеса». Сообщается, что «сливочные» выплатят Диасу всю зарплату до конца сезона.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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