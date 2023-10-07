Анчелотти: в хороший футбол «Реал» играет всегда. Мы заметно прибавили после «Атлетико»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о победе своей команды в игре 9-го тура Ла Лиги с «Осасуной» (4:0).

«То, как Беллингем начал сезон, удивляет. Никто не ожидал такого уровня с точки зрения голов.

Мы хорошо провели матч, контролировали его ход. Решающим фактором стал наш первый гол, он позволил полностью контролировать игру. Во втором тайме, получив больше свободного пространства, мы поставили точку в матче.

«Реал» играет в хороший футбол. «Реал» всегда показывает хороший футбол, но вообще всё зависит от того, что подразумевается под хорошим футболом. Сегодня мы были хороши и с мячом, и без него. Тчуамени превосходно действовал в качестве центрального защитника – для него это новый опыт.

Мы заметно прибавили после поражения от «Атлетико» (1:3) в дерби. Критика нам помогла, так что спасибо за неё», – приводит слова Анчелотти Marca.