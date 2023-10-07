Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Руслан Пименов: защита «Локомотива» серьёзно хромает

Руслан Пименов: защита «Локомотива» серьёзно хромает
Комментарии

Экс-футболист «Локомотива» Руслан Пименов после матча МИР Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:2) назвал сильные и слабые места у железнодорожников.

«На данный момент в атаке у «Локомотива» всё хорошо. Защита серьёзно хромает. Железнодорожникам нужны центральные защитники и один футболист в опорную зону», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».

В прошедшем матче красно-зелёных с уральцами голами отметились нападающие Артём Дзюба, Тимур Сулейманов и Эрик Бикфалви, а также защитник Сильвие Бегич.

После 11 туров в РПЛ у «Локомотива» пять побед, три ничьих и два поражения. Железнодорожники находятся на четвёртом месте в таблице с 19 очками. Единоличным лидером российского чемпионата является «Краснодар», у которого 24 очка.

Материалы по теме
Пименов назвал Газзаева, Романцева и Сёмина лучшими тренерами России наряду с Лобановским
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android