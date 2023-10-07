Руслан Пименов: защита «Локомотива» серьёзно хромает

Экс-футболист «Локомотива» Руслан Пименов после матча МИР Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:2) назвал сильные и слабые места у железнодорожников.

«На данный момент в атаке у «Локомотива» всё хорошо. Защита серьёзно хромает. Железнодорожникам нужны центральные защитники и один футболист в опорную зону», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».

В прошедшем матче красно-зелёных с уральцами голами отметились нападающие Артём Дзюба, Тимур Сулейманов и Эрик Бикфалви, а также защитник Сильвие Бегич.

После 11 туров в РПЛ у «Локомотива» пять побед, три ничьих и два поражения. Железнодорожники находятся на четвёртом месте в таблице с 19 очками. Единоличным лидером российского чемпионата является «Краснодар», у которого 24 очка.