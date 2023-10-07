Андрей Тихонов опроверг слухи о возможном назначении в «Енисей»

Бывший полузащитник московского «Спартака», ныне тренер Андрей Тихонов прокомментировал слухи о своём возможном назначении на пост наставника красноярского «Енисея».

«Я могу возглавить «Енисей»? Я таких вещей не слышал. Это неправда, я от вас впервые слышу об этом», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее некоторые источники сообщали, что Тихонов является кандидатом на пост главного тренера «Енисея». Изменения в красноярском клубе произойдут после того, как полноценно вступивший в должность губернатора края Михаил Котюков примет решение по министру спорта. Ранее им являлся Денис Петровский. После инаугурации главы региона (в Красноярске она прошла 19 сентября) все министры покинули свои посты, а новые назначения по закону должны произойти в течение двух месяцев. После этого вероятны изменения и в руководящем блоке «Енисея».

Напомним, Тихонов тренировал красноярцев в сезоне-2016/2017. Тогда ему удалось вывести команду в «стыковые» матчи за право играть в Российской Премьер-Лиге. Последним клубом, в котором работал Тихонов, является «Астана».