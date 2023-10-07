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«Атлетико» установил цену, за которую он продаст Феликса «Барселоне»

«Атлетико» установил цену, за которую он продаст Феликса «Барселоне»
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Руководство мадридского «Атлетико» определилось с суммой, за которую оно готово продать полузащитника Жоау Феликса каталонской «Барселоне», где он выступает в нынешнем сезоне на правах аренды. Об этом сообщает AS.

По информации источника, «матрасники» готовы отпустить португальского футболиста в «Барселону» только в том случае, если она заплатит за него € 80 млн. При этом Феликсу при переходе в каталонский клуб придётся пойти на понижение заработной платы.

Напомним, в нынешнем сезоне 23-летний футболист в составе сине-гранатовых принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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