«Ювентус» уверенно переиграл «Торино». Сазонов провёл матч на скамейке запасных

Завершился матч 8-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Ювентус» и «Торино». Команды играли на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Антонио Рапуано. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Ювентус» добыл уверенную победу — 2:0.

Подопечные Массимилиано Аллегри вышли вперёд в начале второго тайма — на 47-й минуте счёт открыл защитник Федерико Гатти. Спустя 15 минут форвард Аркадиуш Милик установил окончательный результат — 2:0 в пользу «бьянконери».

В прошлом сезоне Серии А команды встречались дважды. Оба раза сильнее был «Ювентус» (4:2, 1:0). В текущем чемпионате «бьянконери» идут на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 17 очков после восьми туров. «Торино» располагается на 12-м месте, имея в активе девять очков.

Напомним, за «Торино» выступает бывший защитник московского «Динамо» Саба Сазонов. Сегодняшний матч он начал на скамейке запасных, так и не появившись на поле по ходу игры.