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«Ювентус» уверенно переиграл «Торино». Сазонов провёл матч на скамейке запасных

«Ювентус» уверенно переиграл «Торино». Сазонов провёл матч на скамейке запасных
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Завершился матч 8-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Ювентус» и «Торино». Команды играли на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Антонио Рапуано. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Ювентус» добыл уверенную победу — 2:0.

Подопечные Массимилиано Аллегри вышли вперёд в начале второго тайма — на 47-й минуте счёт открыл защитник Федерико Гатти. Спустя 15 минут форвард Аркадиуш Милик установил окончательный результат — 2:0 в пользу «бьянконери».

В прошлом сезоне Серии А команды встречались дважды. Оба раза сильнее был «Ювентус» (4:2, 1:0). В текущем чемпионате «бьянконери» идут на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 17 очков после восьми туров. «Торино» располагается на 12-м месте, имея в активе девять очков.

Напомним, за «Торино» выступает бывший защитник московского «Динамо» Саба Сазонов. Сегодняшний матч он начал на скамейке запасных, так и не появившись на поле по ходу игры.

Италия - Серия А . 8-й тур
07 октября 2023, суббота. 19:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 0
Торино
Турин
1:0 Гатти – 47'     2:0 Милик – 62'    
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