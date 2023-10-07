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Кордоба принёс победу «Краснодару» в южном дерби с «Ростовом»

Кордоба принёс победу «Краснодару» в южном дерби с «Ростовом»
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В матче 11-го тура МИР Российской Премьер-Лиги встречались «Краснодар» и «Ростов». Команды играли на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Финальный счёт 3:2 в пользу «быков».

На 23-й минуте произошла ошибка Сафонова, который отдал пас налево точно на ногу Ионову, Алексей навесил в штрафную на Голенкова, Черников сыграл на перехвате, но от него мяч отлетел точно на ногу Глебову, который подработал его и вторым касанием прошил голкипера «быков».

На 41-й минуте после навеса Чернова с левого фланга Голенков скинул на Мохеби, который из центра штрафной отправил мяч точно в правый верхний угол ворот Сафонова.

На 49-й минуте после аута от правой бровки мяч оказался на линии штрафной у Сперцяна, который бильярдным ударом попал точно в левый нижний угол ворот Песьякова.

На 80-й минуте Сперцян навесил с левого угла поля на ближнюю штангу, откуда набежавший Хуниор Алонсо головой через рикошет от спины Комличенко отправил мяч в сетку ворот Песьякова.

На 90+5-й минуте Алонсо выполнил диагональ направо на Волкова, Сергей покатил в штрафную на Кордобу, который развернулся и пробил точно в левый нижний угол ворот Песьякова.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 27 очков. «Ростов» располагается на 13-й строчке с 10 очками.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
07 октября 2023, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Глебов – 23'     0:2 Мохеби – 41'     1:2 Сперцян – 50'     2:2 Комличенко – 80'     3:2 Кордоба – 90+5'    
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