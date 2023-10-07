Защитник «Оренбурга» Гойкович: «Балтика» ничего не создала. Больно от такого поражения

Футболист «Оренбурга» Ренато Гойкович высказался о поражении своей команды в игре 11-го тура чемпионата России с «Балтикой» (0:1).

«Тяжело принимать такое поражение. Мы пропустили гол из‑за собственной ошибки, а больше соперник ничего и не сделал. Первый тайм у нас не получился, во втором старались, команда выложилась на 100%, держала мяч большую часть игрового времени, но не хватало ударов, голевых моментов. «Балтика» компактно стояла сзади, очень хорошо оборонялась.

Думаю, если бы не гол, то счёт так и остался бы 0:0. Мне очень больно от такого поражения. Мы не должны были проигрывать в подобном матче», — приводит слова Гойковича «Матч ТВ».

После 11 сыгранных туров «Балтика» набрала десять очков и расположилась на 12-м месте в турнирной таблице. В активе «Оренбурга» 11 очков, и команда идёт на 11-м месте.