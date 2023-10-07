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Умяров — о дерби с ЦСКА: мы расстроили болельщиков — надо реабилитироваться

Умяров — о дерби с ЦСКА: мы расстроили болельщиков — надо реабилитироваться
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в преддверии дерби с ЦСКА высказался о том, что надо реабилитироваться перед болельщиками.

«Дерби с ЦСКА — это хороший повод, чтобы реабилитироваться. Прежде всего — перед болельщиками, которых мы расстроили», — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Умяров является воспитанником московского «Чертаново», откуда перешёл в стан красно-белых зимой 2019 года за € 300 тыс. В нынешнем сезоне Наиль поучаствовал в 13 матчах во всех турнирах, где результативными действиями не отметился.

На данный момент «Спартак» находится на шестой позиции с 16 очками после десяти туров. Единоличным лидером является «Краснодар», у которого 27 очков.

Купить билет на дерби «Спартак» – ЦСКА можно с помощью нашего сервиса «Билеты».

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
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X
П2
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