«Счастье». Ивич одним словом описал эмоции от победы над «Ростовом» в матче РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич поделился эмоциями после победы над «Ростовом» (3:2) в матче 11-го тура чемпионата России.

«Поздравляю моих ребят за характер, они показали своё качество как команда. После счёта 0:2 вернуться на поле и провести так второй тайм, забить три мяча… Они показали хорошую игру. Эмоции, которыми я могу описать этот матч — счастье.

На самом деле, нужно мыслить реалистично. Соперник в первом тайме был лучше, это моя вина, что я не подготовил игроков. Но потом мы вышли на вторую половину, отреагировали как команда. Мы показали что‑то уникальное и ценное, ещё раз поздравляю своих игроков», — сказал Ивич в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Ивича набрала 27 очков после 11 туров и опережает ближайшего соперника — «Крылья Советов» — на шесть очков. Самарцы при этом имеют игру в запасе.