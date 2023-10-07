Сперцян: «Краснодар» показал чемпионский характер в матче с «Ростовом»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян считает, что его команда в матче 11‑го тура РПЛ с «Ростовом» (3:2) показала чемпионский характер. «Быки» забили победный мяч на последних минутах. После первого тайма краснодарцы уступали 0:2.

«Сначала хочу сказать, что так, как мы играли первый тайм, нельзя играть. Мы знали, что «Ростов» — очень хорошая команда, играет низом, хорошо выходит. У нас вообще не получился первый тайм. Что мы сделали во втором тайме? Не знаю, что сказать, эмоции переполняют. Спасибо болельщикам, которые поддерживали 90 минут. В прошлом сезоне было наоборот, сейчас мы реабилитировались.

Огненной речи от Ивича в перерыве не было, он просто нас успокоил, мы были на нервах. Тренер дал подсказку, что у нас не получалось и что надо исправить. Старались это выполнить во втором тайме. Было важно забить быстрый гол и вернуться. 2:0 — скользкий счёт в футболе. Хорошо, что так получилось.

Можно сказать, что «Краснодар» показал чемпионский характер. Ещё рано об этом говорить, конечно, но на этом строится чемпионская игра и настрой», — сказал Сперцян в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Ивича набрала 27 очков после 11 туров и опережает ближайшего соперника — «Крылья Советов» — на шесть очков. Самарцы при этом имеют игру в запасе.