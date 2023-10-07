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Андрей Афанасьев: у «Спартака» будут шансы, если Абаскаль удивит Федотова

Андрей Афанасьев: у «Спартака» будут шансы, если Абаскаль удивит Федотова
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Бывший футболист ЦСКА Андрей Афанасьев порассуждал о предстоящем матче армейцев в 11-м туре МИР РПЛ со «Спартаком».

«Это дерби, все с нетерпением ждут этой игры. Я думаю, что футболисты не разочаруют зрителей и покажут яркий матч. Совершенно нет разницы, кто на каком месте подходит к этой игре, поскольку это принципиальная игра.
Ситуация с Абаскалем никак не должна повлиять на настрой футболистов «Спартака». Для таких игр в плане мотивации и так всё заранее предрешено — это дерби, и все должны выложиться по максимуму.

Как Абаскаль может переиграть Федотова? Конечно, подготовка к игре важна, но команды сейчас находятся примерно в одинаковых физических кондициях, поэтому для победы Гильермо должен будет удивить Федотова — тогда шансы будут», — приводит слова Афанасьева «РБ Спорт».

Купить билет на дерби «Спартак» – ЦСКА можно с помощью нашего сервиса «Билеты».

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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