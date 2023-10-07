Андрей Афанасьев: у «Спартака» будут шансы, если Абаскаль удивит Федотова

Бывший футболист ЦСКА Андрей Афанасьев порассуждал о предстоящем матче армейцев в 11-м туре МИР РПЛ со «Спартаком».

«Это дерби, все с нетерпением ждут этой игры. Я думаю, что футболисты не разочаруют зрителей и покажут яркий матч. Совершенно нет разницы, кто на каком месте подходит к этой игре, поскольку это принципиальная игра.

Ситуация с Абаскалем никак не должна повлиять на настрой футболистов «Спартака». Для таких игр в плане мотивации и так всё заранее предрешено — это дерби, и все должны выложиться по максимуму.

Как Абаскаль может переиграть Федотова? Конечно, подготовка к игре важна, но команды сейчас находятся примерно в одинаковых физических кондициях, поэтому для победы Гильермо должен будет удивить Федотова — тогда шансы будут», — приводит слова Афанасьева «РБ Спорт».

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