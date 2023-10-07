Бекхэм — о тен Хаге: он хороший тренер, просто у него сейчас трудное время

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм высказался о главном тренере команды Эрике тен Хаге.

«Я считаю тен Хага хорошим тренером, просто у него сейчас трудное время. Вокруг клуба много шума. Никто не подразумевал, что у тен Хага будет простая работа.

Мы все хотим, чтобы шум ушёл от этого клуба куда подальше, чтобы владельцы наконец приняли решение. Мы нуждаемся в этом. Ради клуба, ради болельщиков, игроков и тренера. Мы один из величайших клубов в мире, и мы хотим стабильности.

У всех нас есть свои фавориты, которые, по нашему мнению, должны руководить клубом и вернуть его туда, где ему самое место. В наших глазах, в глазах болельщиков мы номер один, и мы хотим вернуться на вершину.

Я знаю людей, которые вернут «Манчестер Юнайтед» на вершину», — приводит слова Бекхэма Sky Sports.